Inter, Marotta esce allo scoperto: "Icardi e Nainggolan non fanno parte del progetto"

Giuseppe Marotta scatenato alla vigilia della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte. L'amministratore delegato dell'Inter, infatti, dopo aver riservato una stoccata all'agente e moglie di Mauro Icardi, ha fatto molto di più di fatto mettendo sul mercato sia l'ex capitano nerazzurro che un altro elemento di spicco della passata stagione come Radja Nainggolan. Ecco le parole dell'ex ad della Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Icardi e Nainggolan sanno di non rientrare nei piani tecnici dell'Inter. Abbiamo parlato con molta schiettezza e massima trasparenza ai diretti interessati, spiegando la posizione della società, che non significa sminuire le loro capacità. Entrambi sono ottimi giocatori, ottimi talenti. Il talento fa vincere le partite, ma è la squadra che fa vincere i campionati"."

Il dirigente dell'Inter ha poi continuato entrando nello specifico del discorso: "Quando dico vincere i campionati, intendo raggiungere gli obiettivi che ognuno ha previsto. E quindi di conseguenza non rientrano nel nostro progetto". L'ad ha poi tenuto la porta aperta per entrambi per quanto concerne il ritiro che è un diritto e un dovere per un tesserato di una società di calcio: "Una cosa è affermare che Icardi è sul mercato, come abbiamo fatto; una cosa è rispettare quelli che sono gli aspetti contrattuali di un accordo che prevede comunque che il calciatore debba prendere parte agli allenamenti e debba essere allenato, e noi non vogliamo assolutamente venir meno ai nostri doveri. Poi c'è il diritto dell'allenatore a scegliere le formazioni e mandare in campo chi crede".