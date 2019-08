Inter, Marotta: "Icardi? Gli troveremo una sistemazione"

Giuseppe Marotta, come sempre, dimostra una calma olimpica e non si scompone nemmeno quando si parla della telenovela dell'estate: quella relativa a Mauro Icardi. L'amministratore delegato dell'Inter è stato ancora una volta chiaro incalzato dalle domande sul futuro dell'ex capitano: "Quanto fatto lo abbiamo fatto con senso di responsabilità e seguendo la linea societaria. Sono subentrate complicazioni, ma spero che tutto si risolva in modo positivo. Non possiamo dire tutto. Pubblicamente non possiamo raccontare tutto, facciamo sempre tutto con responsabilità. Di sicuro non siamo autolesionisti ma una società ha il dovere e il diritto di seguire la propria linea prendendo delle decisioni".

Marotta si è poi spostato in zona mista presso l'Hotel Sheraton Milan San Siro, ed ha risposto ancora più dettagliamente sul caso Icardi: "Rinnovo e prestito per Mauro? Voi sapete quali sono le nostre intenzioni perché le abbiamo dichiarate apertamente da tanto tempo. Adesso mancano due giorni, sicuramente noi siamo molto fiduciosi di poter trovare una condizione adeguata a quello che è il valore di Mauro Icardi e al rispetto che abbiamo nei suoi confronti per la professionalità che comunque ha sempre dimostrato. Di idee ce ne sono tante e in questo momento stiamo avendo dei confronti. Vogliamo arrivare ad una definizione di tutto entro lunedì. Mercato chiuso in entrata? Siamo soddisfatti del lavoro svolto e colgo l'occasione per ringraziare il direttore sportivo Piero Ausilio per il lavoro fatto insieme a me, quindi posso dire che il mercato è chiuso".