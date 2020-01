Inter-Milan, scambio in vista? Allegri può tornare sulla panchina rossonera

Inter e Milan stanno lavorando duramente sul mercato per rinforzare le rose da mettere poi nelle mani dei rispettivi allenatori. Antonio Conte vuole rinforzi per poter puntare allo scudetto, Stefano Pioli dopo Zlatan Ibrahimovic vuole puntellara e a dovere la squadra con giocatori motivati che possano permettere quantomeno di poter riavvicinare la zona Europa. I due club starebbero lavorando ad uno scambio di mercato incredibile e non pronosticabile fino a qualche settimana fa: Frank Kessié in nerazzurro con Matteo Politano, unico a non aver mai avuto chance da Conte, che si vestirebbe così di rossonero.

L'esterno classe '93 piace anche alla Fiorentina e alla Roma ma l'idea di restare a Milano lo stuzzica e avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento, un po' come l'ivoriano che è ormai giunto ai titoli di coda con il Milan. Nerazzurri e rossoneri vorrebbero scambiarsi i giocatori in prestito per fare poi ragionamenti più approfonditi in estate: da qui al 31 gennaio si capirà se la trattativa potrà andare in porto anche perché il reale obittivo dell'Inter per il centrocampo è Arturo Vidal.

Il Barça non molla

Ernesto Valverde ha schierato Vidal per 90' nella semifinale di Supercoppa di Spagna persa contro l'Atletico Madrid di Simeone. Per il tecnico catalano il cileno non è titolare ma è una pedina fondamentale in quanto ritenuto un giocatore in grado di cambiare le partite in corsa. Questo lo sa anche Conte che ha plasmato il suo carattere alla Juventus e l'ha fatto diventare uno dei centrocampisti più forti e completi in circolazione. L'Inter è forte delle sue ragioni e pensa di poterla spuntare ma ovviamente ha in mente un piano B e anche un piano C nel caso non si dovesse concretizzare l'affare.

Giroud più vicino?

In attacco poi il rientrante Alexis Sanchez e il giovane Sebastiano Esposito non possono bastare a completare il reparto con i gemelli del gol Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Conte continua a spingere per arrivare ad Olivier Giroud del Chelsea che ha già dato da tempo la sua parola alla dirigenza nerazzurra. Il francese andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2020 e per questa ragione i Blues non si opporranno alla cessione anche perché per Lampard non è un giocatore fondamentale. L'agente dell'ex Arsenal è a Milano per definire l'accordo ma ora attende il sì definitivo anche del club di Roman Abramovich.

Il grande ritorno al Milan

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando al grande ritorno in panchina: quello di Massimiliano Allegri a oltre sei anni dal suo esonero dopo la brutta sconfitta subita contro il Sassuolo. L'ex allenatore della Juventus è stato individuato da Elliott come l'uomo in grado di poter riaprire un ciclo potenzialmente vincente in rossonero. Tutti o quasi i giocatori potrebbero essere messi in discussione per tentare di dare una scossa ad uno dei club più gloriosi al mondo che ormai da anni è troppo lontano dai vertici della Serie A e fuori dalla Champions League.

