Inter, Nainggolan sempre più vicino al Cagliari. Fumata bianca domani?

Radja Nainggolan ha vestito la maglia del Cagliari per ben quattro stagioni e con la maglia dei sardi ha messo insieme 137 presenze condite da sette reti. Ora, a distanza di oltre cinque anni dal suo addio il belga ex Piacenza potrebbe tornare in Sardegna: una scelta di cuore e di vita anche perché il 31enne non ha mai avuto realmente mercato in Europa. In Italia solo due club avevano provato ad avvicinarsi a lui: timidamente la Sampdoria, in maniera molto più convinta la Fiorentina che era sicura di avere in pugno il centrocampista. Secondo quando riporta Sportmediaset Nainggolan è pronto a ridursi del 20% il suo ingaggio attuale da 4,5 milioni di euro a stagione per vestire la maglia del Cagliari ma l'Inter dovrà contribuire in parte a pagare gli emolumenti del suo quasi ex giocatore.

L'accordo di massima c'è già e si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto: le visite mediche addirittura potrebbero già svolgersi nella giornata di domani con la fumata bianca che è sempre più vicina. Con l'addio di Nainggolan, l'Inter avrà bisogno di uno o due centrocampisti dato che anche Borja Valero e Joao Mario saranno ceduti in questa sessione di calciomercato. I nomi caldi e suggestivi per la linea mediana nerazzurra sono uno di forza e uno di qualità ed entrambi di proprietà del Barcellona: si tratta di Ivan Rakitic e di Arturo Vida. Possibile però che ne arrivi solo uno di questi due giocatori anche perché a centrocampi ci sono già Vecino, Gagliardini, Brozovic, Sensi e Barella: l'acquisto di entrambi comporterebbe l'addio di Gagliarini.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?