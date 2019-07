Inter, Nainggolan tenta l'impresa impossibile: far ricredere Conte

Radja Nainggolan non si sarebbe mai aspettato di vivere una situazione del genere all'Inter dopo un solo anno dal suo approdo a Milano. Il centrocampista belga tra infortuni e difficoltà di inserimento ha reso molto meno rispetto alla aspettative di società e tifosi con la dirigenza, in pieno accordo con il nuovo allenatore Antonio Conte, che ha deciso di metterlo alla porta. Nainggolan sta tenendo un profilo basso e aspetta ora una squadra disposto a dargli fiducia. Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse della Sampdoria ma il suo primo obiettivo è trovare o una squadra che giochi la Champions o ritornare nella sua Cagliari vista anche la malattia della moglie.

Nainggolan, però, ha un obiettivo: far cambiare idea all'Inter e ad Antonio Conte per dimostrare di poter essere ancora molto utile alla causa. Nel frattempo il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha fatto pretattica circa l'argomento: " Nainggolan? Radja è un giocatore dell’Inter, non c’è nulla di concreto. Se dovesse andare via da Milano, una piazza migliore di Cagliari non la trova. Ma è fantacalcio” . L'Inter è stata chiara "Icardi e Nainggolan non fanno più parte del progetto": sarà dunque difficile far cambiare idea al tecnico salentino e alla dirigenza ma se non dovesse pervenire un'offerta ritenuta congrua, l'ex Roma potrebbe anche restare a Milano per tentare, se ce ne fosse la necessità, di potersi giocare le sue carte in un centrocampo che annovera diversi giocatori tra cui Nicolò Barella, Stefano Sensi, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini e Matias Vecino.

