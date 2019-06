Inter, nuovo colpo per il centrocampo: arriva Sensi dal Sassuolo

Adesso ci siamo: Stefano Sensi è finalmente pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

Decisivo l'incontro a cena di ieri sera a Milano tra il ds Ausilio e Baccin per il club del presidente Steven Zhang e il ds Rossi per i neroverdi, la società nerazzurra ha trovato l'accordo totale con il Sassuolo. Oltre ad Andrew Gravillon, centrale difensivo del '98 reduce che dopo l'esperienza dell'ultima stagione in Serie B al Pescara andrà in prestito in Emilia, il Sassuolo prenderà anche Marco Sala, terzino classe '99 in prestito all'Arezzo nell'ultimo anno: quest'ultimo arriverà a titolo definitivo con la valutazione di 5 milioni. Questa cifra servirà a coprire il prestito oneroso: fra un anno il club di Viale della Liberazione verserà nelle casse del Sassuolo 20 milioni per il riscatto.

Battuta la concorrenza del Milan, arriva un rinforzo fortemente voluto da Antonio Conte per il reparto di centrocampo. Il classe 95' si è imposto subito in Serie A per la raffinatezza delle sue geometrie e per la precisione nel primo controllo e nel fraseggio breve. Aggiungerà di sicuro fosforo e piedi buoni al centrocampo nerazzurro, apprestandosi a sostituire lo spagnolo Borja Valero, sempre più diretto verso un ritorno alla Fiorentina. Una pedina tuttavia molto duttile a dispetto della statura minuta, solo 168 centimetri che potrà essere utilizzata da vice Brozovic o da mezzala di sinistra come nell'ultimo campionato sotto la guida di Roberto De Zerbi. Intanto si attendono soltanto le firme che potrebbero arrivare già nella giornata di oggi, poi la nuova avventura di Sensi all'Inter potrà iniziare.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?