Inter, gli ottavi di Champions sono basilari: in ballo più di 20 milioni di euro

L'Inter di Antonio Conte sta marciando a ritmi record in campionato mentre zoppica in Champions League. I nerazzurri hanno ottenuto undici vittorie in Serie A in tredici partite, come la Juventus, un pareggio contro il Parma e una sola sconfitta nel tirato derby d'Italia finito 1-2 in favore dei bianconeri. Se in campionato le cose vanno alla grande, con il secondo posto ad una sola lunghezza di distanza da chi sta dominando da ben otto stagioni, in Europa la musica è differente.

Champions in salita

L'Inter ha esordito con uno scialbo 1-1 casalingo contro lo Slavia Praga ed ha poi perso per 2-1 in rimonta contro il Barcellona, dopo un primo tempo giocato alla grande. Contro il Borussia Dortmund i nerazzurri sono stati perfetti nella sfida del Meazza, vinta 2-0, arrembanti nel primo tempo in quella disputata in Germania, disastrosi e sconfitti in rimonta per 3-2 nella ripresa dai gialloneri di Lucien Favre.

Ora la classifica parla chiaro: Barcellona primo in classifica con otto punti, Borussia Dortmund secondo a sette, Inter terza a quattro, Slavia Praga ultimo con due punti. Domani sera i blaugrana giocheranno in casa contro i tedeschi e in caso di successo staccheranno il pass per gli ottavi di finale e da primi del girone. I ragazzi di Conte hanno un solo risultato da ottenere: una vittoria per risollevare le sorti della qualificazione agli ottavi di Champions.

Mal di trasferta in Europa

L'Inter deve dimostrare di essere grande anche in Europa e in trasferta dato che finora ha raccolto quattro sconfitte ed una sola vittoria analizzando anche la passata stagione. Due sconfitte a Barcellona, 2-0 l'anno scorso e 2-1 quest'anno, 1-0 contro il Tottenham l'anno passato e 3-2 tre settimane fa con il Borussia. I nerazzurri hanno vinto una sola partita in rimonta, contro il Psv Eindhooven nel 2-1 siglato da Mauro Icardi e Nainggolan, oggi al Psg e al Cagliari. Una vittoria contro lo Slavia Praga consentirebbe ai nerazzurri di guardare all'ultima sfida casalinga contro il Barcellona, magari già qualificato e scarico mentalmente, positivamente e con gli 80.000 di San Siro pronti a spingere gli uomini di Conte verso l'impresa.

Questione di soldi

Qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League è un obiettivo dell'Inter da inizio stagione e non solo per il blasone, ma anche da un punto di vista economico dato che la qualificazione al turno successivo il club di viale della Liberazione incasserebbe una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni, tra premi partita, bonus e sponsor, oltre al botteghino di un'eventuale gara casalinga degli ottavi di finale. Questi soldi sarebbero utili e da reinvestire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Conte che ha chiesto rinforzi per competere in Italia e in Europa.

