Inter, è partita l'era Conte: alimentazione e la tradizione i suoi capisaldi

L'era Conte è iniziata da appena tre giorni all'Inter ma la sensazione che si percepisce è che il feeling tra la proprietà e il tecnico salentino sia già esistente da mesi. Il club nerazzurro ora dovrà lavorare duramente per mettergli a disposizione una squadra competitiva in Italia, obiettivo primario lo Scudetto o quantomeno contrastare l'egemonia della Juventus fino all'ultima giornata, e in Europa dove l'Inter vorrà onorare al meglio l'impegno in Champions League. Il ritiro dalle parti di Appiano Gentile inizierà l'8 luglio e c'è dunque ancora tanto tempo per poter agire sul mercato in maniera mirata.

Antonio Conte è stato scelto perché è un vincente, ma soprattutto ha la mentalità vincente. Chi lo conosce sa bene che la sua filosofia è basata sul lavoro, sulle motivazioni, sulla concentrazione, sulla tattica, sulla tradizione del club, sul rispetto delle regole, sull'alimentazione e sull'utilizzo assolutamente moderato dei social network. L'ex allenatore del Bari ha fatto molto bene a Torino con la Juventus, dove ha vinto tre Scudetti consecutivi, ha fatto molto bene anche in nazionale dove non ha vinto ma ha portato fino in fondo gli azzurri e anche al Chelsea dove al primo anno ha vinto la Premier League. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Conte farà il primo blitz ufficiale da nuovo tecnico dell'Inter proprio in questa settimana e inizierà a prendere conoscenza dell'ambiente, delle persone ma soprattuto inizierà a prendere confidenza con un club che vuole tornare a vincere dopo anni difficili.