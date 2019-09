Inter, pazza idea Barcellona per Icardi?

La storia "d'amore" tra Mauro Icardi e l'Inter sta andando a finire nel peggiore dei modi e solo una cessione entro domani sera alle ore 22, possibilmente a titolo definitivo, potrebbe finalmente mettere una pietra tombale su questa assurda querelle estiva. Quando sembrava che l'ex capitano potesse accettare un'offerta proveniente dall'estero ecco il colpo di scena: il 26enne di Rosario ha invece deciso di intentare causa al suo club chiedendo il reintegro immediato in gruppo e i 1,5 milioni di euro a titolo di risarcimento danni, pari al 20% del valore del suo stipendio lordo annuale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la Juventus non vede l'ora di approfittarne di questa situazione e proverà a prendere Icardi in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Naturalmente a queste cifre il club di viale della Liberazione dirà di no anche perché non lo cederà mai alla Juventus se non in uno scambio con Paulo Dybala o per una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro. Monaco e Napoli si sono tirate fuori acquistando altri giocatori mentre si attendono segnali da parte dell'Atletico Madrid con il Psg che invece non farà nessuna operazione in entrata dato che Neymar resterà alla corte di Tuchel. Secondo il Corriere ci sarebbe una pista che porterebbe anche al clamoroso ritorno al Barcellona che non avendo operato in entrata per Neymar ha un posto libero in attacco e potrebbe provare un'offensiva in prestito con obbligo di riscatto a cifre alte. Probabile anche che Icardi alla fine decida di restare per continunare la battaglia legale contro l'Inter: club e tifosi si augurano che il tutto vada a finire per il meglio ma ad oggi è difficile ipotizzare qualcosa in un senso o nell'altro.

