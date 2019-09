Inter, il Psg spinge per Icardi. Wanda Nara abbandona Tiki Taka per motivi di lavoro

L'Inter e Mauro Icardi non sono mai stati così lontani e questo scenario era impronosticabile fino al 13 febbraio, giorno in cui la società con uno scarno comunicato decise di togliergli la fascia di capitano. In questi oltre sei mesi sono successe tante cose, con il club che gli ha fatto capire a più riprese di cercarsi una squadra dato che non rientra più nei piani tecnici e con Maurito che qualche giorno fa ha deciso di fare causa al club. Ieri sera prima del match di Cagliari Giuseppe Marotta ha parlato della questione ai microfoni di Sky Sport: "Se Icardi dovesse restare saremo ancora più espliciti. Siamo stati chiari prima e siamo sereni ora. Non è questione da risolvere, è una gestione a mio avviso anche ordinaria per quanto riguarda il calcio. E lo faremo con massima trasparenza, come sempre fatto".

Qualche istante dopo ai microfoni di Tiki Taka Wanda Nara ha parlato del futuro di Icardi: "Ci sono due squadre in Europa. Si era parlato anche del Boca Juniors, ma è difficile". La sexy moglie e agente dell'ex capitano dell'Inter ha poi dovuto abbandonare in fretta e furia lo studio per "impegni urgenti di lavoro". Il mercato chiude oggi alle 22 e secondo quanto riporta Sportmediaset il club che potrebber prendere Icardi in prestito è il Psg di Tuchel in cerca di punte visti gli infortuni di Mbappè e Cavani e con Neymar ai margini del progetto in questo momento. Il club nerazzurro è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto ma prima vuole che l'argentino allunghi il suo contratto di un anno fino al 30 giugno del 2022 per non farsi trovare scoperto nel caso in cui il club parigino non lo riscatti al termine della stagione. Il mercato chiuderà alle ore 22 e ci sono ancora poche ore di tempo per formalizzare la cessione del club e se il tutto dovesse andare in porta decadrebbe anche la causa intentata da Maurito nei confronti dell'Inter, parola di Wanda: "La causa? In caso di partenza cadrà. Ho un ottimo rapporto con la società".

