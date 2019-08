Inter, la rinascita di Candreva: da ferrovecchio a possibile titolare

ll fresco 50enne Antonio Conte può non piacere a tutti, ma una cosa è certa. Il mercato è fermo? Lui fa di necessità virtù, sfruttando fino all'osso il materiale tecnico a sua disposizione. Finendo per rilanciare giocatori che, fino a pochi mesi prima, sembravano destinati a dire addio all'Inter. Come Antonio Candreva.

Schierato da Conte esterno a tutta fascia nell'amichevole contro il Tottenham, l'ex centrocampista della Lazio ha colpito tutti per intensità e applicazione anche nella fase di non possesso, che in teoria non rientra nelle sue corde. E invece, come riporta anche fcinternews, nel match contro gli Spurs proprio Candreva è stato - con il "compagno di fascia" D'Ambrosio - il nerazzurro ad avere recuperato il maggior numero di palloni, ben 11. E non è finita qui, perché sempre Candreva e D'Ambrosio sono stati i giocatori dell'Inter che hanno palleggiato di più: 19 volte, e senza mai un errore.

Un'intesa che in futuro potrebbe fare le fortune dell'Inter. A prescindere da D'Ambrosio - che prima o poi si accomoderà in panchina lasciando il posto al muro Godin-De Vrij-Skriniar - ecco che per Candreva si aprono scenari nuovi, imprevedibili fino a poco tempo fa. L'anno scorso appena 18 presenze e 1 gol in Serie A, frutto di un rapporto non proprio amichevole con Luciano Spalletti reso pubblico da una memorabile uscita social della fidanzata di Antonio, Allegra Luna. Ora è cambiato tutto. Grazie a Conte, certo, e al colpo di fortuna rappresentato dall'infortunio dell'austriaco Lazaro, preso per fare l'esterno di destra titolare. Candreva non lo ha fatto rimpiangere, mostrando buone doti anche in fase difensiva. Un aspetto apprezzato dalla maggior parte dei tifosi nerazzurri, che in passato lo hanno spesso criticato per i suoi cross svirgolati. Ma ora Candreva è un altro. Merito suo. E del mister.