Inter, Sensi vittima delle Iene: finisce in intimo, accusato e in lacrime

Stefano Sensi è stata una delle tante sorprese dell'Inter targata Antonio Conte. Il centrocampista classe '95 in estate è stato strappato dai nerazzurri ai cugini del Milan che hanno temporeggiato troppo permettendo così a Marotta e Ausilio di piazzare il colpo di mercato decisivo. L'ex giocatore del Sassuolo è stato un vero e proprio crack fino al match contro la Juventus dato che si è poi fatto male e non è più potuto scendere in campo.

Sensi, fino a questo momento, ha giocato 10 partite con l'Inter, sette in campionato e tre in Champions League con 3 reti e ben 3 assist in campionato. Il 24enne di Cesena sta lavorando per tornare presto a disposizione di Antonio Conte a maggior ragione dopo l'infortunio occorso a Nicolò Barella nella serata di ieri nel match contro il Torino. Sensi si sta preparando al ritorno ma nel frattempo ha dovuto incassare lo scherzo delle Iene, complice la sua sexy fidanzata Giulia Amodio.

Al giocatore dell'Inter, infatti, viene fatto credere di essere il testimonial della linea di costumi della sua fidanzata presente allo shooting fotografico con alcune modelle che confidano a Giulia di essere state toccate da Stefano durante le fotografie. La fidanzata del calciatore nerazzurro lo accusa e lui difendendosi e con alcuni costumi improbabili, truccato e pieno di glitter scoppia anche in lacrime.

Perché la promessa del calcio italiano sfila in boxer. Scopritelo stasera a #leiene con lo scherzo di @SebastianGazzarrini, dalle 21.15 su Italia1 https://t.co/AQrQlzkCxG pic.twitter.com/cYtd87nV6v — Le Iene (@redazioneiene) November 24, 2019

Le acque si calmano ma qualche giorno dopo una delle due modelle dello shooting pubblica una story su Instagram dove afferma come Sensi ci abbia spudoratamente provato con lei e pubblica anche alcune foto, ritoccate dalle Iene, con la mano di Sensi sulle cosce e sul lato b della ragazza. Sensi impazzisce e inizia a innervosirsi con la fidanzata ma soprattutto con la ragazza: è a quel punto che le Iene svelano di essere le responsabili dello scherzo grazie all'aiuto di Giulia che, per scherzo, ha letteralmente messo in mutande il proprio fidanzato che ha però dimostrato senso dell'umorismo una volta svelato l'arcano.

Rovinarsi per amore l’immagine del calciatore tosto? La promessa dell’Inter e della Nazionale l’ha fatto, rimanendo letteralmente in mutande nello scherzo di @sebagazzarrini... E non solo! #LeIene https://t.co/XZWzSsvs1b — Le Iene (@redazioneiene) November 24, 2019

