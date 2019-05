Inter, in settimana inizierà l'era Conte: mercoledì attesa la firma

Grande festa in casa Inter, che nella serata di ieri è riuscita ad ottenere 3 punti cruciali per la qualificazione in Champions League contro l'Empoli. Doppia gioia dunque per i sostenitori dei nerazzurri, che entro 7 giorni potranno nuovamente esultare per l'approdo in panchina di Antonio Conte. Ad annunciarlo è stato Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport.

Conte all'Inter

L'ex tecnico del Chelsea in settimana firmerà un contratto triennale dal valore di 12 milioni di euro netti. Le prime indiscrezioni porterebbero a confermare mercoledì 29 come data giusta per l'annuncio; tuttavia molto dipenderà dalle tempestiche relative all'incontro tra Luciano Spalletti e la dirigenza del club meneghino per chiudere formalmente il rapporto professionale intrapreso lo scorso anno.

Conte sarà presente a Madrid sabato per assistere alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool: al Wanda Metropolitano potrebbe dunque compiere la sua prima uscita da allenatore dell'Inter insieme al comparto societario composto da Marotta, Ausilio, Antonello e Steven Zhang. L'esperienza comprenderà molto probabilmente anche un viaggio in Cina utile per conoscere Zhang Jindong e la proprietà nerazzurra. Il Biscione si appresta dunque ad iniziare a costruire fondamenta solide in vista della prossima annata, forte di un quarto posto in Serie A e di un organico destinato sempre più ad arricchirsi.

