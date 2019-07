Inter, Steven Zhang: ''Icardi? Nessun ripensamento, troveremo una buona soluzione per lui''

''Troveremo una buona soluzione per lui'', arrivano le parole di Steven Zhang che allontanano sempre di più Mauro Icardi dall'Inter.

Dopo essere stato messo alla porta dalla coppia Marotta-Conte, la chiusura netta del presidente Zhang, ai microfoni del Corriere della Sera toglie ogni dubbio sul futuro di Icardi. Poche parole che confermano la rottura del rapporto e l'impossibilità di tornare indietro nonostante la soluzione non sia stata ancora trovata: ''E' un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui. Non abbiamo nessun ripensamento''.

Dichiarazioni che mettono il bomber argentino sempre più al centro del mercato. In attesa delle mosse della Juventus e del Napoli da tempo sulle tracce di Icardi, secondo quanto riporta Repubblica la soluzione potrebbe arrivare dalla Roma. I giallorossi sarebbero pronti a proporre un’offerta che comprenderebbe quell’Edin Dzeko che tanto piace ad Antonio Conte, oltre a un conguaglio economico: Icardi alla Roma in cambio di 30 milioni più il cartellino di Dzeko valutato 20. Un’operazione da 50 milioni (più 5 netti all’anno d’ingaggio per l’argentino) che la società giallorossa è pronta a mettere in piedi per prendersi il centravanti.

Una soluzione che tuttavia trova il suo più grande ostacolo nella volontà del calciatore, che continua ad allenarsi da solo ad Appiano Gentile e al momento sembra ancora intenzionato a rifiutare qualsiasi altra destinazione. In attesa del rientro della squadra dalla tournée asiatica quando in un modo o nell'altro si deciderà il futuro del giocatore.

