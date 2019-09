Inter, Steven Zhang: "Mai vista una partita prima di entrare nel calcio"

Suning ha rilevato l'Inter nel giugno del 2016 e da quel momento in poi il club nerazzurro è stato in continua crescita dal punto di vista economico-finanziario ma anche nei risultati, dove non ha vinto titoli ma ha comunque ottenuto per due volte la qualificazione alla Champions League. L'obiettivo del colosso cinese è quello di riportare l'Inter in alto sia in Italia che in Europa e la strada intrapresa è quella giusta. Il club di viale della Liberazione ha anche messo a posto la sua situazione in sospeso con la Uefa per quanto riguarda il faiplay finanziario e ora si può iniziare a pianificare il futuro ancora più serenamente.

Steven Zhang, giovanissimo Presidente dell'Inter, durante il convegno "Does Financial Fair Play Matter", tenuto all'Università Bocconi di Milano, ha parlato così di fairplay finanziario: "Una delle mie più grandi sfide da presidente è dover capire come funzionasse il financial fairplay. La direzione è quella giusta, ma con il nuovo ffp 2-0 chiediamo regole più flessibili". Il numero uno del club nerazzurro ha poi parlato della nuova costruzione dello stadio: "L'Inter sta crescendo e vuole migliorare ancora di più anche con un nuovo San Siro".

Steven Zhang ha poi ammesso di non aver mai visto una partita di pallone prima che il colosso cinese che fa capo a suo padre Jindong decidesse di entrare nel mondo del calcio: "Prima di entrare nel calcio, Suning era una retail company, io non avevo mai visto una partita di calcio in vita mia. Ho perso un anno solo a capire come funzionasse questo sistema invece di iniziare a pensare come migliorare il club. Ma il calcio ormai è una industria così come tante altre attività in tutto il mondo. Sul Fairplay finanziario ci sono da fare diversi miglioramenti e in particolare proprio quando ci sono i cambi di proprietà".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?