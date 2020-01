Inter, su Twitter nasce la pagina non ufficiale in latino

L'Inter ha steccato contro il Lecce ma la stagione dei nerazzurri resta ottima fino a questo momento. In tanti hanno criticato la prestazione della squadra di Antonio Conte e lo stesso tecnico salentino ha ammesso come la manovra e l'andamento siano stati un po' compassati. La maggior parte dei tifosi, però, sono entusiasti della grande cavalcata dell'Inter e questo grande entusiasmo ha addirittura portato un tifoso o un gruppo di tifosi ad aprire un account del club, non ufficiale naturalmente, tutto rigorosamente in lingua latina.

La pagina sta riscuotendo un discreto successo con oltre 800 follower che stanno crescendo di minuto in minuto. Questa non è l'unico account di una squadra di calcio interamente in lingua latina dato che anche la Roma, la Fiorentina e il Barcellona ne possiedono una creata da tifosi amanti della cosiddetta "lingua morta": Roma (@ASRoma_ln), Fiorentina (@Florentina_ln) e Barcellona (@BarcinoPS).

Nella decrizione della pagine spicca la didascalia: "Spuria pagina in latino sermone Pediludi Societatis Internationalis Mediolani. Pagina non ufficiale in latino dell'@Inter". La cosa che rende ancora più curiosa e simpatica questa iniziativa è che alcune frasi in latino, talvolta, sono scritte in un latino un po' maccheronico ma è proprio questo che piace ai tanti follower di una pagina nata un mese fa.

Tra i tifosi vip che hanno scoperto la pagina c'è il grande tifoso nerazzurro Alessandro Cattelan che ha scritto: "Io vi amo", ricevendo la risposta, ovviamente in latino: "Et nos tibi amamus, magnum nigrumceruleum virum" , ovvero "Anche noi ti amiamo, grande uomo nerazzurro".

Nella giornata di ieri su questo divertente account di Twitter è andato anche in scena il pre partita di Lecce-Inter con l'annuncio delle formazioni di entrambe le squadre in lingua latina:

XI contra Lupiae. Ludemus (semper) cum III-V-II.



Samirus



Godinus

De Vrius

Scriniarius



Candreba

Feretrum

Marcellus

Sensis

Biragus



Lucacus

Lautarus.



Exercitator: Antonius Comes. #SerieA — PS Internationale (@inter_ln) January 19, 2020

La partita non è di certo andata come ci si aspettava ma la pagina in questione ha trovato il modo per rendere un po' meno amara la domenica pomeriggio per molti tifosi nerazzurri che si sono soffermati a leggere i tanti post pubblicati nel corso della giornata. Questa innovativa pagina social non è passata di certo inosservata e siamo certi che in tanti continueranno a seguire le partite della Beneamata direttamente su PS Internationale e non su quella ufficiale del club di viale della Liberazione.

Ieri, al triplice fischio dell'arbitro Giacomelli c'è stato il commento che ha chiuso in maniera ironica il pomeriggio non troppo felice della squadra nerazzurra:

Triste certamen. Nulla verba. Victoria cum sacrificio venit. Sine, tantum excusationes — PS Internationale (_ln) January 19, 2020

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?