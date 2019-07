Inter, un tifoso sprona Icardi: "Non mollare, resta qui". Lui saluta e se ne va

Mauro Icardi e Radja Nainggolan sono regolarmente agli ordini di Antonio Conte nel ritiro che l'Inter sta svolgendo in Svizzera italiana, a Lugano. I due, però, sanno già che il loro destino è segnato e soprattutto lontano da Milano con il centrocampista belga che lascerà dopo un solo anno dal suo arrivo, per lui si prospetta la pista estera con il campionato cinese in forte pressing sul 31enne di Anversa. Per quanto riguarda l'ex capitano, invece, il futuro resta un rebus dato che piace a tre squadre in particolare e con l'Inter che preferirebbe cederlo all'Atletico Madrid o al Napoli piuttosto che vederlo con la maglia della Juventus.

Come detto i due si stanno allenando seriamente nonostante sappiano di non fare più parte del progetto, per bocca di Beppe Marotta, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Ieri, finito l'allenamento mattutino la squadra ha fatto rientro nel lussuoso hotel di Villa Sassa e alcuni tifosi dell'Inter hanno intonato cori e salutato un po' tutti i giocatori che alla spicciolata scendevano dal pullman. Un supporter in particolare, alla vista di Mauro Icardi gli ha urlato: "Grande Mauro, non mollare. Resta con noi", con Maurito che ha risposto al saluto con un cenno con la mano. I tifosi nerazzurri, però, dovranno rassegnarsi perché l'ex capitano lascerà sicuramente Milano in questa sessione di mercato: vederlo ancora con la maglia dell'Inter nella prossima stagione sarebbe qualcosa di clamoroso ed inaspettato.