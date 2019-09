Inter, ufficiale: Icardi è un nuovo giocatore del Psg. Fine delle telenovela dell'estate

Finalmente la telenovela dell'estate ha avuto la sua degna, e giusta conclusione: Mauro Icardi dice addio all'Inter, lascia la Serie A dopo otto anni e si accasa al Psg per la sua gioia, per quella di Wanda Nara, della dirigenza nerazzurra e della maggior parte dei tifosi della Beneamata che avevano ormai scaricato l'ex capitano di mille battaglie. I due club coinvolti, alle ore 23 in punto, hanno dato l'ufficialità di questo affare portato a termine dalla rispettive dirigenze. Il bomber di Rosario dopo aver detto no a Roma, Napoli e Monaco e dopo aver intentato causa all'Inter nella giornata di giovedì ha deciso per il bene della sua carriera di porgere l'altra guancia e di accettare un trasferimento all'estero con il Psg dello sceicco di Nasser Al-Khelaifi che è il vero vincitore di questa vicenda dato che acquista un bomber di 26 anni a cifre potenzialmente abbordabili.

Icardi, infatti, è stato ceduto a titolo gratuito, e non come si pensava inizialmente a titolo oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. L'argentino ha anche allungato il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno del 2022 in modo tale che se il Psg non dovesse esercitare l'opzione per il riscatto l'ex Barcellona e Sampdoria avrebbe ancora un contratto di due anni con il club di viale della Liberazione. Icardi ha dunque rinnovato con il suo ex club a cifre di poco superiori a quelle attuali da cinque milioni di euro netti, sette per la precisione.

Contestualmente Icardi ha firmato un contratto con il Psg che entrerà in essere dal momento i cui i transalpini eserciteranno il riscatto. Secondo quanto riporta Sky Sport l'argentino ha firmato un contratto quinquennale da 7 milioni più bonus per la prima stagione, mentre dal secondo al quinto anno il suo ingaggio sarà di dieci milioni di euro netti a stagione per un totale di circa 50 milioni di euro netti in cinque anni, quasi cento lordi.

Il Psg, però, potrà contare su un bomber ancora molto giovane e considerando che l'anno prossimo Neymar lascerà sicuramente la Ligue 1 per andare al Barcellona o al Real Madrid e che Edinson Cavani andrà in scadenza di contratto e avrà 33 anni, l'acquisto in prestito di Icardi è una grande operazione condotta dal sapiente Leonardo che ha saputo aspettare piazzando poi un grandissimo colpo. Ora l'Inter si augura che Maurito faccia quello che ha sempre fatto con l'Inter così da meritarsi il riscatto che porterà nelle casse di Suning la bellezza di 70 mliioni di euro che non saranno di certo i 110 della clausola rescissoria valida solo per l'estero ma che visto come si erano messe le cose è davvero oro colato.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?