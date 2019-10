Inter, Vidal incensa Conte: "Il mister è un mostro, mi ha insegnato tante cose"

Arturo Vidal è al suo secondo anno con la maglia del Barcellona e pian piano si è ritagliato uno spazio importante nell'undici di Ernesto Valverde nonostante ci siano giocatori di talento e molto più giovani di lui che è il più anziano della linea mediana blaugrana. Nell'estate del 2018, il cileno ex Juventus e Bayern Monaco è stato molto vicino ad accordarsi con l'Inter ma alla fine ha deciso di andare a Barcellona per il progetto e per l'ingaggio, decisamente più alto rispetto a quello offerto dai nerazzurri.

Quest'estate, complice l'avvento di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, Vidal ha avuto svariati contatti con il tecnico salentino e con la dirigenza nerazzurra ma alla fine ha deciso di restare a Barcellona per giocarsi le sue carte. Il 32enne di Santiago del Cile è stato allenato per tre anni da Conte, insieme hanno vinto tre scudetti e l'ex Bayer Leverkusen e Colo Colo è diventato un giocatore più completo grazie agli insegnamenti dell'ex commissario tecnico della nazionale italiana.

Vida, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese l'Equipe, ha parlato dei suoi tanti allenatori avuti in carriera spendendo parole al miele per Conte: "Il mister è stato importante nella mia crescita. Era un po’ come me quando giocava e mi ha insegnato molto sul posizionamento in fase difensiva ma anche sulla fase offensiva. Grazie a lui ho segnato diversi gol. E tatticamente è un mostro" . Nella prossima stagione, il cileno potrebbe finalmente "liberarsi" per tornare in Serie A e per vestire la maglia con l'Inter: il suo contratto con il Barcellona andrà in scadenza il 30 giugno del 2021 e potrebbe dunque essere acquistato a prezzo di saldo anche perché compirà 33 anni il 22 maggio.

