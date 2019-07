Inter, Vieri si candida: "Io e Ronaldo siamo liberi sul mercato"

Christian Vieri è il ritratto della felicità per quanto raccolto alla Bobo Summer Cup (con l'intero ricavato che andrà in beneficenza). L'ex attaccante di Inter, Juventus e Milan ai microfoni di Sportmediaset si è detto felice e soddisfatto del traguardo raggiunto: "Abbiamo raccolto più di 110.000 euro, questo è un traguardo incredibile e siamo molto contenti di quanto abbiamo fatto. Voglio ringraziare coloro che hanno collaborato per la Bobo Summer Cup, in tre settimane abbiamo raccolto tantissimi soldi che andranno tutti in beneficenza".

Vieri ha poi continuato: "Io ho davvero tanti amici nel calcio e le persone più buone del mondo le ho conosciute proprio lì: ringrazierò sempre tutti, voglio bene a tutti. Gianluca Zambrotta, Lele Adani, Davide Bombardini e Bernardo Corradi, ad esempio, sono venuti in tre tappe addirittura nonostante gli impegni. Sono venuti tantissimi campioni in questa manifestazione e ripeto sono felice di quanto abbiamo fatto e devo dire grazie a tutti". L'ex bomber della nazionale ha poi parlato dell'Inter: "I nerazzurri cercano attaccanti? Io so che ci sono due giocatori liberi e sono Vieri e Ronaldo. Io ora sono un po' sovrappeso ma va bene (ride; ndr). Scherzo, il mercato è ancora lungo e sono sicuro che completeranno al meglio la rosa"

