Internazionali d'Italia, Rafa Nadal trionfa per la nona volta a Roma

Rafa Nadal supera Novak Djokovic con il punteggio di 6-0 4-6 6-1 e trionfa per la nona volta in carriera a Roma.

Era la finale più attesa, la 54esima sfida di una delle rivalità più avvincenti del tennis moderno, Nadal risorge al Foro Italico battendo in tre set Djokovic ritrovando le certezze che sembrava aver smarrito nei tornei precedenti. Una settimana iniziata subito ad alti ritmi per il tennista di Manacor, arrivato insolitamente a Roma senza ancora titoli sul rosso. Nonostante tutte le problematiche del torneo, lo spagnolo mostra i muscoli sin dai primi turni lasciando solo undici game ai suoi malcapitati avversari. Arriva con meno brillantenza in finale invece Djokovic, reduce dal successo di Madrid e provato dalle lunghe maratone fino a tarda sera contro Del Potro e Schwartzman.

Per la quarta volta in finale uno contro l'altro a Roma, 2-1 i precedenti per Nadal grazie alle vittorie nel 2009 e nel 2012, successo di Djokovic invece nell'ultima sfida del 2014. Una match a senso unico per quasi un'ora a favore del tennista spagnolo, davvero inarrestabile nel primo set che surclassa con un perentorio 6-0 un Djokovic mai in partita. Il serbo prova a ritrovarsi nel secondo set ma non capitalizza un'occasione per portarsi sul 3-1. Finalmente Djokovic si ritrova mentre Nadal cala leggermente i ritmi. Il serbo annulla tre palle break prima sul 3-3 e una sul 4-4 ed è bravissimo a sfruttare l'occasione giusta vincendo a sorpresa il set 6-4, riaprendo un match che sembrava ormai dall'esito scontato. Terzo set che si apre con il break di Nadal, che ritrovato lo smalto di inizio partita, allunga sul 4-1. Stavolta Djokovic non ha più la forza di reagire e Nadal chiude 6-1, raccogliendo l'ovazione meritata dal pubblico entusiasta.

Il campione spagnolo conquista così il nono titolo a Roma e il 34esimo Masters 1000 in carriera, superando Djokovic nella speciale classifica e consolida il secondo posto nel ranking Atp alle spalle del serbo. Si porta inoltre a 26 vittorie negli scontri diretti contro Djokovic, in vantaggio a quota 28 ma è netta la sensazione che i due possano ritrovarsi tra qualche settimana in finale a Parigi per l'ennesima ed emozionante sfida.

Nel torneo femminile invece Karolina Pliskova si aggiudica la finale delle sorprese contro l'inglese Johanna Konta. E' il primo successo a Roma per la tennista ceca, assistita da Conchita Martinez, quattro volte regina al Foro Italico dal '93 al '96. Si chiude così una delle edizione più discusse degli Internazionali, tra maltempo, caos biglietti, ritiri illustri e lamentele dei protagonisti, troppi incidenti di percorso su cui la Federazione sarà costretta a riflettere.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?