Inzaghi prolunga con la Lazio Milan: Giampaolo

Un tassello alla volta e il puzzle delle panchine si completa. Dopo l'ufficialità di Conte all'Inter, ieri l'incontro a Madrid con Zhang Jindong, il patron di Suning, in cui è stata sottolineata la condivisione dei valori del gruppo e soprattutto ribadito che la scelta dell'ex allenatore della Juventus è stata di Steven Zhang. Conte ha anche avuto un assaggio di quello che lo aspetta: si è sentito dare del mercenario, il tutto corredato da insulti vari da un gruppo di tifosi juventini fuori dall'hotel. Sempre ieri invece è arrivata la conferma di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. L'allenatore fresco vincitore della coppa Italia, a questo punto rinnoverà il contratto in scadenza nel 2020, prolungamento di un anno, sicuro il ritocco dell'ingaggio. A ricasco balza definitivamente in pole per la panchina del Milan, Marco Giampaolo. Questo significherebbe anche che Paolo Maldini sarebbe pronto a dire sì alla proposta di Gazidis di diventare direttore tecnico del club rossonero. Ma queste sono le ore decisive per il grande mistero della panchina bianconera: dopo i passi in avanti decisi di Maurizio Sarri per liberarsi dal Chelsea, è iniziato il conto alla rovescia che dovrebbe portare all'annuncio del nuovo allenatore della Juventus. In un clima di smentite e voci, l'ultima su un incontro tra Paratici e Sarri a Milano. Se non dovesse arrivare la fumata bianca sull'allenatore del Napoli, la Juve potrebbe virare su Mihajlovic. Domani dovrebbe essere il giorno della verità.