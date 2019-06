Under 21, Di Biagio esclude Kean e Zaniolo: "Le regole si rispettano"

L'under 21 di Luigi Di Biagio ha fatto il suo dovere ieri sera contro il Belgio, vincendo 3-1 e portandosi a quota 6 in classifica nel girone A. La vittoria in contemporanea della Spagna, però, per 5-0 contro la Polonia non ha permesso agli azzurri di qualificarsi come primi con l'Italia che è ora appesa ad un filo e dipende solo dagli avversari di tre partite: Danimarca-Serbia; Germania-Austria e Francia-Romania.

La nostra nazionale si qualificherà alla semifinale dell'Europeo e alle Olimpiadi di Tokyo 2020 se danesi e austriaci contro serbi e tedeschi non vinceranno con tre gol di scarto. Un altro risultato che non favorirebbe gli azzurri, inoltre, sarebbe il pareggio in Francia-Romania che con un punto testa salirebbero entrambe a quota 7 passando così il turno: c'è un forte rischio di "biscotto". Infine, una vittoria rumena non influirebbe sulla qualificazione dell'Italia, mentre una vittoria transalpina dovrebbe avvenire con tre gol di scarto per favorire i ragazzi di Di Biagio.