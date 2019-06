Italia under 21, Kean e il giallo della donna nuda. In realtà è Zaniolo

Moise Kean si candida per essere uno dei grandi protagonisti dell'under 21 di Gigi Di Biagio all'Europeo di categoria che si disputerà proprio in Italia. L'esordio avverà contro la Spagna domenica sera alle ore 21 allo stadio Dall'Ara di Bologna con l'attaccante della Juventus classe 2000 che nel frattempo ha voluto scaldare i motori, in ritiro, cimentandosi con un piccolo ballo e canto rap nella sua stanza. Kean ha postato il tutto su Instagram con alcuni utenti che hanno notato come ci fosse una figura di sdraiata sul letto e in mutante credendo fosse una donna.

I tanti follower sui social e sul web per questa ragione hanno pizzicato e provocato Moise per questa presenza femminile nel ritiro e a pochi giorni dall'esordio contro la Spagna. Kean, evidentemente tempestato di messaggi dai vari utenti ha voluto continuare la sua story su Instagram spiegando il malinteso: "Oh ragazzi, smettetela di dire che è una donna...è Nicolò Zaniolo. Lo so che sembra una donna ma non lo è". In tutto questo lo stranito Zaniolo ha confermato la sua presenza ma è parso un po' stranito dal fatto che il compagno di nazionale abbia deciso di condividere il tutto sui social.