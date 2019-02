Ivana Icardi se la prende con Wanda: "Per lei Mauro è un bancomat"

Ivana Icardi torna alla carica contro la cognata Wanda Nara e il fratello Mauro: la sorella dell'ex capitano dell'Inter ha parlato nel salotto di Barbara D'Urso, negli studi di Domenica Live. Ivana, come sempre, ha riservato veleno nei confronti della moglie-agente di Maurito: "Sono successe tante cose dall’ultima volta che ho parlato in tv. Perché la mia famiglia non ha rapporti con Mauro? Inizio da Natale, ho detto delle cose che pensavo, la verità su quello che accade. Vuole dimostrare al mondo che siamo una famiglia felice. E quando ho detto che non eravamo una famiglia sono andati a trovare mio padre e con la figlia di mio padre che non l’avevano mai vista ed hanno pubblicato 80mila foto".

Ivana ha poi affondato il colpo: "Crede di innervosire me, ma non mi interessa nulla se vuole essere amica della mia sorellastra, ma a me interessa un rapporto con Mauro. Mia mamma non vede mio fratello. Non riesco a capire questo. La mia mamma non conosceva mia nipote Isabella, hanno invitato mia mamma al compleanno della bambina, si sono fatti delle foto con lei ma non c’è rapporto, non è una sola volta all’anno il rapporto ma sempre, mia madre non se lo merita, non merita che per una donna che lo vuole solo per lei, mia madre non la vede. E poi non c’entra nulla, noi siamo la sua famiglia e lei è la nonna" . La sorella di Maurito ha poi chiuso con un'accusa diretta a Wanda: "Lei ha ricominciato a dire le stesse cose che diceva prima, che io ricatto mio fratello, io giuro su mia madre e i miei fratelli, non è vero. Per lei è un bancomat".