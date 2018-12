Ivana Icardi in tackle su Wanda: "Io e Mauro non ci sentiamo per colpa sua"

Il rapporto tra Wanda Nara e Ivana Icardi, la sorella del bomber e capitano dell'Inter, non è dei più facili. Le due negli anni non se le sono mandate di certo a dire con la bella Ivana che intervenendo a Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso ha spiegato i dissapori con Wanda a Mauro. Ecco le parole riprese da fcinter1908.it: "A qualcuno dà fastidio che io venga qui ma lo faccio perché almeno ha la possibilità di sapere quello che penso e quello che ho bisogno di dirgli. Tutta colpa di Wanda? Io non vorrei dire certe cose… lei dice che sono qui a parlare per i soldi, ma non è così. Non è un caso che io prima che arrivasse lei avevo un rapporto normalissimo con mio fratello. Non penso sia una casualità, ma prima non avevano nessun problema. Wanda dice che dico bugie. Ma è il mio pensiero. lei pensa che per me sua una questione di soldi".

Ivana Icardi ha poi continuato: "Ho litigato con una giornalista Argentina amica di Wanda che mi ha detto: se tuo fratello facesse il macellaio non saresti così triste. Invece sì. Non voglio essere la vittima perché mio fratello non mi parla ma veramente nel cuore mi fa male e se voglio venire qui a dirlo perché mio fratello lo veda e lo senta. Lo chiamo ma al telefono non risponde. Voglio che lui mi veda e sappia che mi manca e che mi manca stare con i miei nipotini. Ho altri fratelli e con loro non ho nessun problema, a differenza di quelli che ho con lui. Tutto il mondo mi parla di mio fratello. Non so niente di lui, in pratica. Sai che brutto. Io non sono mamma, ma sai che dolore per mia mamma. Non è solo con me. Tutto il mondo lo sa che il rapporto di mio fratello è così con la mia famiglia".