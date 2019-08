Jovanotti e la Pilato sul palco a Policoro

“Riunioni di rane”, canta Jovanotti in “Mi fido di te”. Questa volta la riunione è sul palco del suo concerto a Policoro e la rana in questione è di tutto rispetto: Benedetta Pilato, argento iridato nei 50 rana, appunto. Lorenzo Cherubini è il suo cantante preferito, perciò tra un allenamento e l’altro la quattordicenne tarantina scappa in Basilicata proprio per la tappa del “Jova Beach Party”. Il tour estivo di Jovanotti sta riscuotendo grande successo (non è una novità per il cantautore), ed essere chiamati sul palco proprio nel mezzo dell’evento è cosa rara. Ieri sera è toccato alla più giovane medaglia iridata azzurra di sempre, argento mondiale a Gwangju, in Corea del Sud. Lorenzo Jovanotti sapeva della presenza della campionessa e inaspettatamente (per lei), l’ha invitata a raggiungerlo. Superato l’imbarazzo iniziale, Benny ha chiesto un selfie col pubblico oltre che con Jova e, naturalmente, l’ha postato su Instagram: “Jova, mi fa salire sul palco, non aggiungo altro”.

Immediato il commento del cantautore al post di Benedetta: “Sei fantastica ragazza! Hai visto che accoglienza a Policoro? Facci sognare e sogna forte anche tu! Brava!”. Un in bocca al lupo per la giovane promessa dello sport italiano: Benedetta Pilato, infatti, è attualmente in attesa dei mondiali jrs di Budapest.