Juve-Ajax, è fatta per De Ligt: domani le visite mediche a Torino

La Juventus ha il suo nuovo gioiellino: Matthijs De Ligt, sarà un giocatore della Juventus. Come precisa La Gazzetta dello Sport, non sono chiare le cifre, per i vincoli di borsa, ma si parla di 70 milioni di euro. Il giocatore inoltre dovrebbe avere una clausola da 150 milioni.

L'arrivo a Torino e le visite mediche

L'accordo tra Juventus e Ajax, e in seguito anche con il giocatore è stato chiuso nella mattinata di domenica, dopo una lunga trattiva andava avanti tutta la notte. A mediare nell'affare, c'è stato l’agente dell'oramai ex capitano dell'Ajax, Mino Raiola. Il procuratore è stato fondamentale ma importantissima la volontà di De Ligt di far parte del progetto Juventus.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane talento olandese potrebbe arrivare a Torino nella serata di domenica, o al massimo nella mattinata di lunedì, per svolgere le visite mediche e firmare il contratto quinquennale da 7,5 milioni di fisso, che possono diventare 12 con i bonus, che sancirà il matrimonio con la Vecchia Signora.