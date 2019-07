Juve, dietrofront Barzagli: non sarà nello staff di Sarri?

È passato poco più di un mese dall'addio di Andrea Barzagli al calcio. Un addio che sarebbe dovuto essere meno amaro per i tifosi della Juventus: il giocatore sarebbe dovuto entrare nel nuovo staff tecnico per guidare i suoi ex compagni dalla panchina.

La scelta di Barzagli

Ora, invece, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore e campione del mondo nel 2006 non entrerà nello staff di Sarri, ma si dedicherà altro. Una decisione, spiegano dal quotdiano sportivo, che sarebbe arrivata negli ultimi giorni. Una scelta sicuramente difficile che arriva a meno di 24 ore dall'inizio del ritiro bianconero, che sangisce anche l'inizio dell'era Sarri.

Ovviamente, ogni soluzione è aperta: Barzagli potrebbe unirsi al suo vecchio gruppo più avanti. A comporre lo staff del tecnico toscano saranno quindi Giovanni Martusciello, vice di Luciano Spalletti all'Inter e i reduci del Chelsea: Marco Ianni, Massimo Nenci, Davide Ranzato, Davide Losi e Gianni Picchioni.