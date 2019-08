La Juve e il caso Dybala: lui non vuole andarsene

Fa strano ma è così: la Juventus deve "lottare" per portare a casa una mega plusvalenza derivante dalla cessione di Paulo Dybala. Dopo il mancato scambio con il Manchester United per Lukaku (che è ormai dell'Inter), i bianconeri hanno provato a trattare con il Tottenham per cedere la Joya. L'accordo con il club inglese è stato trovato, ma manca ancora l'intesa con le richieste economiche dell'entourage dell'argentino.

Dove andrà?

L'offerta degli Spurs si aggira sui 65 milioni di euro, ma va sottolineato che a destare problemi è più che altro l'ingaggio percepito dal numero 10: vorrebbe arrivare in doppia cifra, molto di più dello standard guadagnato dai giocatori della compagine guidata da Pochettino. Il calciomercato in Premier termina oggi: a meno di clamorosi colpi di scena, Dybala non volerà per l'Inghilterra.

Se salta il Tottenham? Rimane una sola pista, al momento: il Paris Saint-Germain, che ci ha ormai abituati a grandi colpi in entrata e chi sa se quest'anno Al-Khelaïfi non possa regalare il classe '93 ai propri tifosi. Ma occhio sempre alla pista Mauro Icardi. Perché se da una parte è vero che la Juventus vuole necessariamente cedere la Joya, dall'altra è altrettanto vero che l'Inter non ha alcuna intenzione di tenere ancora un anno l'attaccante assistito da Wanda Nara.

