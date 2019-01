Juve, fatta per Ramsey. Milan, sogno Milinkovic

Tra sogno e realtà, c'è chi lavora alla luce del sole e chi, invece, cerca l'anonimato per stappare all'ultimo lo champagne. Il calciomercato è appena cominciato ma già si intravedono fuochi d'artificio: merito della Juventus, con Paratici che sta provando a portare subito a Torino quel Ramsey in scadenza con l'Arsenal a giugno. Ma sul taccuino c'è anche Pavard, campione del Mondo con la Francia e uno dei più talentuosi difensori in circolazione; il giovane Todibo, Isco e Mbappé. La Signora ormai ha svoltato e cerca solo profili di altissimo livello.

Un percorso che vorrebbe intraprendere di nuovo anche il Milan; il quale, per ora, ha deciso di blindare Higuain, complice la retromarcia del Chelsea: «C'è Morata e non arriverà un nuovo attaccante, anche se abbiamo un problema in zona gol. Il club conosce la mia opinione, ma il mercato non dipende da me...» ha chiosato Sarri. Sul fronte acquisti, invece, continua il pressing su Milinkovic-Savic della Lazio; ieri un primo contatto tra le parti, anche se si tratta di un'operazione molto complessa. Perché la Lazio non intende privarsene a gennaio (sarebbe uno smacco tremendo al progetto tecnico di Inzaghi) e perché il serbo gode della stima della società sin dal momento in cui ha scelto la Lazio ed è fondamentale per raggiungere la Champions League. Lazio oggi quarta, rinforzare una diretta concorrente non avrebbe senso.

Con l'arrivo di Paquetà ufficiale da ieri (potrebbe esordire il 16 gennaio a Gedda contro la Juventus in Supercoppa Italiana) si continua a seguire la pista Carrasco: già effettuato un sondaggio per il belga, che oggi gioca al Dalian Yifang, in Cina; e che ieri ha messo un like su Instagram ad una news di mercato che riguardava lui e i rossoneri. Un indizio?

Sull'altra sponda del Naviglio si lavora alla partenza di Gabigol: si cerca la soluzione più redditizia, con il West Ham pronto a pagare 22 milioni per averlo. Di mezzo, però, c'è l'attesa per sapere se la Football Association concederà il work permit, ovvero il permesso di lavoro per giocare in Premier League, al giocatore. Ed in entrata si cerca una soluzione alla Rafinha, un prestito secco da inserire in lista Europa League: con Dalbert, Gagliardini e soprattutto Joao Mario fuori l'Inter ha bisogno di un altro elemento in mediana. Inserire Joao Mario si potrebbe, ma da regolamento Ausilio dovrebbe vendere per un importo pari a quello che era stato il costo del centrocampista portoghese, ovvero 45 milioni di euro. Una missione impossibile.

Il Napoli lavora ai rinnovi di Callejon e Mertens, entrambi in scadenza nel 2020, che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni; ieri ufficiale anche l'approdo di Muriel alla Fiorentina («Avevo dato la mia parola a Corvino»); la Roma, invece, blinda i suoi gioielli: per Pezzella, classe 2000, quattro gol fin nel campionato Primavera, pronto un contratto di cinque anni a un milione di euro a stagione.