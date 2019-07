Juve, Higuain perde la numero 9: che intreccio con Icardi!

La Juventus parte per la tournée in Asia con una grande novità: nella lista dei convocati diramata da mister Sarri si legge che Gonzalo Higuain non ha più la maglia numero 9. Il Pipita indosserà la 21, storicamente portata sulle spalle da Pirlo e Zidane, e recentemente anche da Dybala. Ora che fine farà la maglia conosciuta come appartenente al classico centravanti?

Higuain-Icardi, l'intreccio di mercato

Si ipotizza dunque che l'ex giocatore di Milan e Chelsea sia sempre più vicino alla Roma: bisognerà trovare sicuramente la quadra economica con il suo entourage e soprattutto con la Vecchia Signora, ma i margini per trattare concretamente ci sono assolutamente.

Chi al suo posto? Impossibile non pensare a Mauro Icardi, messo sul mercato da Antonio Conte e dalla dirigenza dell'Inter. L'argentino nerazzurro passerà i prossimi giorni alla ricerca di un club seriamente interessato a lui, con l'agente Wanda Nara che in questi giorni non ha esitato a lanciare diverse frecciatine in modo del tutto criptico verso non si sa chi.

Si preannuncia un'estate davvero bollente sull'asse Torino-Milano, con i rossoneri che frequentemente contattano la Juventus per sondare il terreno che porta al profilo di Merih Demiral. L'Inter intanto continua a trattare con la Roma per Edin Dzeko, che potrebbe diventare il vero e proprio sostituto di Icardi: c'è ancora distanza tra domanda offerta, ma la volontà è quella di chiudere in tempi davvero brevi.

