Juve, Paratici conferma: "Per Mandzukic opportunità in Qatar"

L'avventura di Mario Mandzukic con la maglia della Juventus è giunta al capolinea. La conferma è arrivata direttamente da Fabio Paratici, CFO bianconero: " Al di là del fatto che non c’erano primi e ultimi l’anno scorso e non ci sono quest’anno. Mario è un giocatore importante, un campione che dobbiamo ringraziare per tutto quello che ha fatto per noi. Adesso c'è un'opportunità di mercato in Qatar e abbiamo deciso di non farlo partecipare a questa trasferta ".

Sarri tranquillo

Il dirigente della Vecchia Signora ha parlato anche di Maurizio Sarri, che poco fa ha effettuato il proprio debutto sulla panchina del club piemontese dopo essere stato fermo a causa della polmonite: " Il Sarri delle ultime ore è stato molto tranquillo. Poi sfido qualunque allenatore a non poter stare con la squadra, è comunque una situazione di difficoltà ".

Sta per ripartire la Champions League e dal campo arriverà la risposta (positiva o negativa) sulla superiorità rispetto allo scorso anno: " Non io, ma noi, siamo uno staff. Tutti insieme prendiamo decisioni. Quelle riguardanti il mercato sono poi più ristrette a me, al presidente e all’allenatore. Quindi per parlare di questi argomenti preferisco usare il ‘noi’. Noi lavoriamo ogni anno per cercare di migliorare la rosa e pensiamo di esserci riusciti anche quest’anno ".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?