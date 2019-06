Juve-Psg, Leonardo vuole Bonucci

L'asse Torino-Parigi appare tra i più caldi del calciomercato estivo: la Juventus pronta a chiudere per Adrien Rabiot e il Psg che avrebbe messo nel mirino il centrale difensivo bianconero Leonardo Bonucci.

Nuovo addio per Bonucci?

A lanciare la notizia dell'interessamento del club parigini al 19 juventino è la Gazzetta dello Sport, che rivela un primo contatto tra Leonardo, direttore sportivo del Psg, e Alessandro Lucci, agente di Bonucci. Il messaggio lanciato dal ds è chiaro: Bonucci piace e i parigini sarebbe pronti a investire sul giocatore.

Ciò che resta da capire è quanto la Juventus sia disposta ad accettare per far partire il difensore, che solo 12 mesi fa era stato riportato a Torino dopo un anno non troppo brillante al Milan.