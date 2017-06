Juve-Real, il discorso di Zidane: "Siete i migliori e dovete vincere"

La finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid è stata combattuta e in bilico solo nei primi 45 minuti. Poi al rientro in campo dagli spogliatoi tutto è cambiato: la squadra di Zidane rifila 3 gol ai bianconeri guidati da Max Allegri. Il merito? Sarebbe delle parole di Zizou.

Il discorso negli spogliatoi

La motivazione è tutto: altrimenti cosa spingerebbe degli uomini che nelle vita hanno tutto a vincere. Zidane lo sa e infatti punta tutto su questo. Entrato negli spogliatoi si è rivolto ai suoi: " Siete arrivati fin qui, e lo sapete perchè? Siete voi i migliori, dovete vincere! ". Poco parole che hanno però accesso la miccia del Real, fino a quel momento apparso sofferente nonostante il vantaggio di Ronaldo, poi agguantato dalla rovesciata di Mandzukic. Il risultato già lo sappiamo.