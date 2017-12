La Juve riaccende l'HD Dybala, gol e sorrisi

Il cavaliere mascherato è tornato. Nessuna sorpresa dall'Allianz Stadium, dove la Juventus non solo si sbarazza due reti a zero del Genoa (settima gara di fila senza gol al passivo) e si qualifica per i quarti di finale di coppa Italia, ma ritrova il Dybala smarrito, ritrova la Joya perduta. Non stava attraversando di certo un momento positivo il talento argentino: due panchine consecutive, le parole di Nedved, Marotta e Allegri che lo spronavano a dare di più e a pensare di più al rettangolo di gioco e meno all'extra calcio, il digiuno del gol. Ieri sera l'argentino ha risposto. E lo ha fatto a modo suo: tocco di suola, elegante quanto incantevole, ad allungare la direzione della sfera per liberarsi della marcatura dell'avversario e calciare un sinistro rasoterra e chirurgico a spiazzare Lamanna. Così Paulo Dybala, schierato nella posizione di falso nueve e assistito ai lati da Douglas Costa e da un Bernardeschi sugli scudi, è tornato dunque ad indossare la maschera l'esultanza con la mano davanti al volto facendo vedere a tutto lo Stadium che potrà ancora non essere il Dybala inarrestabile dell'inizio folgorante di stagione, ma è pronto a riprendersi quello che gli spetta, ovvero il posto da titolare già a partire dal posticipo di sabato contro la Roma. Sarà d'accordo mister Allegri? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Quello che è certo è che dietro quella corsa rabbiosa dopo la sua rete ha indicato col dito qualcuno/a in tribuna si vocifera di un ritorno di fiamma con la ex fidanzata Antonella segno che l'argentino ha ritrovato la serenità. Aveva bisogno di segnare, di avere un'opportunità in più e, come sanno fare solo i campioni, l'ha colta al volo e si è sbloccato. Non ha di certo sorriso Max Allegri quando il Genoa con Galabinov si è reso pericoloso in due occasioni nella ripresa, ovvero quando il risultato è ancora sull'uno a zero. Ma la Signora, dopo un fase di appannamento, torna cinica e spietata e con il subentrato Higuain, servito da Dybala torna l'HD bianconera -, chiude la pratica. Pratica che nel finale rischia di riaprirsi quando l'arbitro concede un penalty che poi il Var toglie alla banda di Ballardini nella quale ha fatto il suo esordio Giuseppe Rossi (bentornato nel nostro calcio). Dunque, Juve che non poteva mancare l'appuntamento con il quarto di coppa Italia dove ritroverà il Toro per un altro derby dopo quello meneghino che sotto la Mole si preannuncia davvero speciale.