La Juve si muove in difesa: Benatia potrebbe tornare

" Se ci saranno opportunità, in entrata e in uscita, le coglieremo ". Fabio Paratici era stato molto chiaro e sembrava già essersi proiettato all'ultimo giorno di mercato. Sì, perché proprio oggi - quando il gong finale sta per suonare - la Juventus si trova a valutare diverse situazioni. Sarebbe sciocco considerare conclusa la campagna acquisti dei bianconeri: tra cessioni per sfoltire la rosa e un acquisto per rimediare all'infortunio di Giorgio Chiellini, la Vecchia Signora lavora su più fronti. Tra questi c'è quello di Medhi Benatia.

Benatia torna alla Juve?

Il difensore centrale lo scorso gennaio aveva lasciato la formazione di mister Allegri per sposare la causa dell'Al Duhail, in Qatar. Recentemente il marocchino aveva confermato l'esistenza di contatti con la dirigenza piemontese, lasciando spalancate così le porte per un possibile ritorno.

In alternativa c'è Jerome Boateng: si tratta però di una pista destinata a spegnersi progressivamente perché un trasferimento del genere richiederebbe tempi burocratici più lunghi, ma non è da considerarsi del tutto sfumata. Attenzione anche al possibile scambio De Sciglio-Meunier: la stampa francese riporta che il terzino italiano potrebbe trasferirsi al Paris Saint-Germain; percorso inverso toccherebbe al belga. Siamo solamente alle ipotesi e alle indiscrezioni ancora da confermare. Ma c'è una certezza: il mercato della Juve non è andato in letargo.

