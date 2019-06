La Juve stringe per Rabiot, James è il sogno Napoli

La regina dei parametri zero in mediana non poteva rinunciare a Rabiot. L'acquolina in bocca, quella di poter ingaggiare un classe 1995 pagando solo (si fa per dire) le commissioni agli agenti, per un prospetto che comunque deve ancora dimostrare tutto.

I fatti, stante quanto riportano i media spagnoli, parlano di una Juventus vicina al giocatore in scadenza col PSG il prossimo 30 giugno. Per il giovane di Saint-Maurice un contratto da sette milioni a stagione fino al 2024, con ulteriori dieci da incassare al momento della firma (alla faccia del parametro zero).

Rabiot, negli annali di nostra Signora del parametro zero, andrebbe ad affiancare le figurine di Pogba, Pirlo, Khedira, Emre Can, Marchisio e, in ultimo, Ramsey. Più in generale, comunque, il centrocampo è il reparto dove la Juventus non ha mai investito cifre folli, eccezion fatta per Pjanic (32 milioni, ma lì ballava la clausola di rescissione del contratto che legava il bosniaco alla Roma) e Matuidi, strappato per 30 milioni ad un osso duro come il Paris Saint-Germain con la mediazione di sua maestà Mino Raiola. Gente alla quale si affiancano i vari Bentancur (costo totale 10,5 milioni), Sturaro (pagato complessivamente 9), Vidal (11) ed Hernanes (11). A conti la Juventus in otto anni ha speso poco più di 100 milioni per il centrocampo. Riuscendo, con questo, a raggiungere due finali di Champions League. Intanto il Napoli avrebbe concluso l'ingaggio di James Rodriguez dal Real Madrid. Il giocatore, dopo aver lasciato il Bayern Monaco, arriva in prestito oneroso (10 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 50. Per il giocatore pronto un quinquennale da cinque milioni a stagione più bonus. E mentre l'Atalanta abbraccia Muriel (trovata l'intesa con il Siviglia, il colombiano verrà pagato 18 milioni di euro, 15 fissi più 3 di bonus), il Milan affonda il colpo per Veretout: dopo le visite mediche di ieri di Krunic, i rossoneri sono vicinissimi al centrocampista della Fiorentina: costo 23 milioni di euro.

E la Juventus? Da Pogba a Milinkovic-Savic, fino a Zaniolo. La Roma ha sempre detto no alla sua cessione, ma la necessità di mettere a bilancio 40-50 milioni di plusvalenza costringe la dirigenza a riflettere. La Juventus è interessata e sarebbe destinazione gradita per il giocatore. Oggi il Bologna riscatterà ufficialmente Orsolini dalla Juventus, con i bianconeri che a breve potrebbero salutare anche Douglas Costa: il Psg spinge, Leonardo ha incontrato gli agenti del calciatore a Parigi.