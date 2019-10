Juventus, il bacio di CR7 a Dybala davanti alle telecamere

Maurizio Sarri ha azzeccato tutte le scelte, o quasi, contro l'Inter di Conte. La scelta di affidarsi a Paulo Dybala dall'inizio al posto di Gonzalo Higuain ha prodotto i suoi effetti dato che la Joya ha segnato l'1-0 dopo solo tre minuti ed ha giocato una partita intesa, di qualità e fatta di giocate importanti. Nella ripresa Sarri ha anche inserito Gonzalo Higuain che è riuscito a trovare il pertugio giusto per regalare i tre punti ai bianconeri che hanno anche ottenuto la testa della classifica sorpassando l'Inter di Conte che però non esce affato ridimensionata dalla bruciante sconfitta contro la squadra che domina da otto anni in Italia senza rivali.

A fine partita tutti giocatori della Juventus hanno esultato in campo con i propri tifosi ma anche sui social e davanti alle telecamere con Cristiano Ronaldo che si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Paulo Dybala. L'attaccante argentino, infatti, durante l'intervista a Sky Sport ha ricevuto un bacio sulla guancia da parte del fuoriclasse portoghese con l'ex Palermo che ha sorriso ed ha poi commentato la vittoria: "È stata una partita veramente bella, rimarrà nella mente di tutti i tifosi per molto tempo. È una vittoria molto importante, ci darà carica a livello psicologico. È stato bravo il mister ma siamo stati bravi anche noi: i cambi sono stati fondamentali, io voglio giocare sempre e mi piacerebbe provare a giocare nel tridente con Higuain e Ronaldo dall'inizio, quando sono ancora fresco. Oggi abbiamo giocato il calcio che vogliamo noi".

