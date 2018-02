La Juventus batte 1-0 l'Atalanta e vola in finale di Coppa Italia

La Juventus di Massimiliano Allegri replica l'1-0 dell'andata contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e si qualifica alla finale di Coppa Italia. I bianconeri l'hanno sbloccata e vinta, in casa, a un quarto d'ora dalla fine con il rigore generoso concesso dall'arbitro per fallo di Mancini su Matuidi. Gli orobici hanno giocato la loro onesta partita, colpendo anche un clamoroso palo con Gomez, e cercando di tener testa alla seconda della classe in campionato. La partita è stata equilibrata con la Juventus che, soprattutto nella ripresa, ha fatto di tutto per vincere il match, colpendo anche una traversa con Douglas Costa. La squadra di Allegri si guadagna così l'ennesima finale di Coppa Italia e aspetta di sapere chi tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Gennaro Gattuso, che giocheranno stasera alle 20:45, sarà la sua avversaria nell'atto finale della competizione nazionale il 9 maggio.

Nel primo tempo è l'Atalanta a partire forte facendosi vedere minacciosa dalle parti di Buffon con Gomez sugli scudi. Al 16' la Juventus si sveglia con Matuidi che non arriva di pochissimo sulla punizione al veleno calciata da Pjanic. I bianconeri reclamano un calcio di rigore al 28' per fallo di mano di Masiello ma Fabbri lascia proseguire, mentre al 35' è Berisha a salvare tutto su Mandzukic. Nel finale di primo tempo Douglas Costa, Freuler e Asamoah vanno vicini al gol ma senza fortuna. Nella ripresa Marchisio si presenta davanti a Berisha che para la sua conclusione mentre Manduzkic non ci arriva di un soffio sul bel cross di Douglas Costa. Ancora Marchisio al 60' va vicino al gol del vantaggio con un tiro che termina fuori di poco. L'Atalanta al 64' con Gomez colpisce un clamoroso palo con un tiro dalla distanza. El Papu mette paura a Buffon un minuto dopo mentre al 67' Douglas Costa colpisce una traversa con un gran tiro di sinistro. Al 74' Fabbri concede rigore alla Juventus per fallo, dubbio, di Mancini su Matuidi: dagli undici metri Pjanic non sbaglia e regala così la vittoria alla Juventus.