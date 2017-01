La Juventus batte 3-0 il Bologna: i bianconeri rispondono alla Roma

La Juventus di Massimiliano Allegri ristabilisce le distanze con tutte le avversarie, ma soprattutto con la Roma di Spalletti che dopo la vittoria sul Genoa si era portata a meno uno dai bianconeri. La Vecchia Signora ha liquidato agevolmente la pratica Bologna con un secco 3-0 con la doppietta di Gonzalo Higuain e il gol su rigore di Paulo Dybala. Juventus già in vantaggio dopo soli 7 minuti con il Pipita che riceve una palla, deliziosa, da Pjanic e calcia al volo battendo imparabilmente Mirante. I padroni di casa continuano a produrre azioni da rete mentre gli ospiti non impensieriscono quasi mai la retroguardia bianconera. Al 41' arriva il gol del 2-0 con Dybala che realizza alla perfezione un rigore concesso dall'arbitro per fallo di Oikonomou su Sturaro.

Nella ripresa la musica non cambia ed è sempre la Juventus a fare la partita con il Bologna che non riesce a creare reali pericoli ai bianconeri. Al 55' Higuain cala il tris dopo una grande sgroppata di Lichtsteiner che pesca al centro dell'area l'ex Napoli che di testa batte ancora Mirante. Con questa vittoria la Juventus sale a quota 45 punti in 18 giornate: i bianconeri devono ancora recuperare la partita contro il Crotone. Il Bologna, invece, resta fermo a quota 20, a più 10 sulla zona retrocessione.