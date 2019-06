Juventus, blitz decisivo a Parigi: è fatta per Rabiot

Sempre più regina del mercato, la Juventus mette a segno un altro grande colpo: Adrien Rabiot vestirà la maglia bianconera a partire dalla prossima stagione.

Come riporta SkySport è stato decisivo il blitz di Fabio Paratici a Parigi, dove ha di fatto chiuso l'operazione per il talento francese. Le cifre si aggirano intorno ai 7 milioni a stagione, più 10 come bonus alla firma del contratto fino al 2024. Rabiot arriva dunque a parametro zero dopo aver rotto da tempo con il Paris Saint-Germain per la scelta di non rinnovare il contratto. Il centrocampista classe 1995 lascerà la squadra dov'è cresciuto calcisticamente, con le ultime sette stagioni vissute in prima squadra (parentesi al Tolosa nel 2013 a parte) dove ha collezionato 150 presenze e 13 gol.

Dopo l'acquisto di Aaron Ramsey in primavera, i bianconeri si assicurano un altro rinforzo a parametro zero, di sicuro graditissimo a Maurizio Sarri. Centrocampista mancino, dotato di un fisico imponente, ha un'ottima capacità di inserimento con e senza palla. Bravo a giocare negli spazi stretti, andrebbe a completare da mezzala destra un centrocampo titolare di assoluto livello insieme a Ramsey, sulla sinistra e Pjanic in cabina di regia.

Arriva un altro francese alla corte della Vecchia Signora, dopo Michel Platini, Didier Deschamps e nei tempi più recenti Paul Pogba, che in bianconero trova anche il connazionale Matuidi e spera di rilanciarsi dopo aver saltato tutta la seconda parte della scorsa stagione. Mancano solo i dettagli e le firme sui contratti, dopo di che Rabiot potrà cominciare la nuova avventura in bianconero.

