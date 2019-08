Juventus, brutte notizie per Chiellini: lesione del crociato e operazione necessaria

Brutta, bruttissima tegola per la Juventus di Maurizio Sarri che perde per infortunio il suo capitano Giorgio Chiellini. Il 35enne toscano ha riportato una distorsione al ginocchio destro durante l'allenamento di oggi alla Continassa con interessamente del legamento crociato anteriore. Il pilastro bianconero e della nazionale italiana dovrà anche essere operato chirurgicamente e questo cambia anche i piani in termini di cessioni in casa Juventus dato che si parla di uno stop di cinque mesi.

Con questo grave infortunio di Chiellini, dunque, Matthijs de Ligt farà il suo esordio con la maglia della Juventus al fianco di Leonardo Bonucci, mentre il turco Demiral e Daniele Rugani sul mercato e oggetto dei desideri di Roma e Milan resteranno presumibilmente alla base dato che la cessione di uno dei due vorrebbe dire restare con soli tre centrali di ruolo e all'inizio di una delicata stagione che parte già in salita. Bisognerà capire ora come si muoverà Fabio Paratici e cosa chiederà Maurizio Sarri: se si accontenterà dei difensori che ha a disposizione o se vorrà un intervento pesante per puntellare la rosa.

Giorgio @chiellini ha riportato durante l'allenamento odierno la distorsione del ginocchio destro e la lesione del legamento crociato anteriore.



Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.



https://t.co/xGfBPUjZRm pic.twitter.com/zXwVW817mU — JuventusFC (@juventusfc) August 30, 2019

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?