La Juventus cala il tris a Bergamo: Atalanta ko 3-1 in rimonta

La Juventus di Maurizio Sarri, senza l'infortunato Cristiano Ronaldo, gioca una partita sotto ritmo e di sofferenza al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e nonostante questo vince in rimonta per 3-1 grazie alla doppietta di Gonzalo Higuain, la prima rete con deviazione decisiva di Toloi che spiazza Gollini e al gol di Paulo Dybala. I nerazzurri hanno giocato meglio rispetto ai bianconeri, per 78' minuti, hanno avuto più chance per colpire e hanno anche sbagliato un rigore nel primo tempo, sullo 0-0, con Barrow che ha colpito la traversa. Un paio di miracoli di de Ligt e un intervento prodigioso di Szczesny sul colpo di testa di Pasalic hanno permesso alla Juventus di restare a galla e di rimontare l'iniziale vantaggio atalantino siglato dal colpo di testa di Gosens. L'Atalanta ha a lungo protestato per il gol del 2-1 di Higuain e anche per il mancato rigore concesso per il fallo di mano di Emre Can sul cross di Freuler. Con questo successo la Juventus dà un segnale importante all'Inter che alle 20:45 sarà impegnata sul campo del Torino: i bianconeri hanno ora 4 punti di vantaggio sui nerazzurri e si augurano di ricevere un regalo dai cugini granata. All'Atalanta resta l'ottima prestazione che non ha però prodotto punti che avrebbe, forse, meritato.

Primi quindici minuti di gioco nervosi ed equilibrati tra Juventus e Alalanta e al 16' ecco l'episodio che potrebbe far svoltare la partita in favore dei nerazzurri: braccio di Khedira e rigore per la Dea. Barrow però colpisce la traversa. Al 23' Szczesny compie un miracolo sul colpo di testa di Pasalic e un minuto dopo de Ligt salva tutto sulla linea. La Juventus ci prova fino a fine primo tempo pur senza impensierire Gollini con nessun tiro pericoloso nello specchio.

Nel secondo tempo l'Atalanta continua a premere e trova il gol del vantaggio al 56' con Gosens che anticipa Khedira e Cuadrado dopo la bella azione personale di Barrow che si riscatta così parzialmente per l'errore dal dischetto. Gomez fa tutto bene al 62' e allarga per Muriel che viene murato da un grandissimo de Ligt. Dybala si mette in proprio al 67' e prova ad arrivare fino in porta scartando mezza Atalanta: chiusura provvidenziale di Toloi.

La Juventus la pareggia al 74' con Higuain che calcia di prima intenzione dopo un rimpallo e trova la deviazione decisiva di Toloi che spiazza Gollini. Muriel ci prova con un gran tiro da fermo al 77' con Szczesny che si rifugia in angolo. Al 78' Emre Can la tocca prima di piede e poi di mano con Rocchi che dopo aver valutato l'azione al Var non concede il rigore. Inaspettatamente la Juventus passa in vantaggio all'82' sempre grazie ad Higuain che la mette dentro sull'assist di Cuadrado al termine di un azione di contropiede ben orchestrata. Proteste atalantine in occasione del gol per un fallo di mano precedente proprio di Cuadrado non ravvisato da Rocchi. Dybala fa tutto bene in area di rigore al 92' rientra sul sinistro e la piazza sul primo palo bucando Gollini.

Il tabellino

Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler (86' Traorè), De Roon, Gosens (72' Castagne); Pasalic, Gomez; Barrow (57' Muriel)

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira (70' Emre Can), Pjanic, Bentancur (58' Douglas Costa); Bernardeschi (27' Ramsey); Dybala, Higuain

Reti: 56' Gosens (A), 74' e 82' Higuain (J), 92' Dybala (J)

