Juventus, cresce il prezzo degli abbonamenti: rincaro del +10,8%

La Juventus di Maurizio Sarri sta per prendere forma tra lo scetticismo di tanti addetti ai lavori e soprattutto di molti tifosi bianconeri che non sono rimasti entusiasti dell'ingaggio dell'ex tecnico del Napoli. Il mercato aprirà lunedì primo luglio con Paratici e Nedved che faranno di tutto per accontentare il loro nuovo allenatore portando alla sua corte giocatori utili per sviluppare il suo gioco. I supporter della Vecchia Signora, sempre e comunque, come sempre dal 2011 ad oggi, risponderanno presente all'Allianz Stadium nonostante un sensibile aumento dei prezzi rispetto alla stagione passata, che varia a seconda dei vari settori dello stadio.

La campagna abbonamenti inizierà nella giornata di martedì 25 giugno con i vecchi abbonati che avranno modo e tempo per rinnovarlo fino all'8 luglio. L'aumento complessivo dei prezzi è di circa l'11%, 10,8 per l'esattezza con la tribuna est laterale che ha subito un incremento di prezzo dell'8,1% e con quella est centrale che ha subito un'impennata del 15,3%. Aumenti anche nelle due curve che passano da 595 euro a 650 euro. L'anno passato, però, l'incremento fu più grande dato che l'arrivo di Cristiano Ronaldo portò alle stelle il costo degli abbonamenti con un +30%.