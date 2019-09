Juventus, Cristiano Ronaldo da record: è l'attaccante più veloce della Serie A

Cristiano Ronaldo continua a stupire nonostante i suoi 34 anni suonati. Il fuoriclasse della Juventus, che compirà 35 anni il prossimo 5 febbraio, sembra avere dieci anni in meno fisicamente e di smetterla di battere i record non ne vuole sentire parlare. L'ex Real Madrid e Manchester United ha segnato contro il Napoli ed ha esultato in maniera ironica ma anche un po' polemica con il Var che la settimana prima contro i Parma gli aveva annullato un gol per un fuorigioco davvero millimetrico.

L'ex attaccante dello Sporting Lisbona ha fatto stabilire un primato, l'ennesimo della sua strabiliante carriera, in queste prime due giornate di Serie A e per un giocatore della sua età è motivo di grande vanto e orgoglio dato che certifica ancora una volta come sia il più forte calciatore del mondo insieme al collega del Barcellona Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo è risultato l'attaccante più veloce dell'intera Serie A mettendosi alle spalle colleghi ben più giovani come Federico Chiesa, Simone Zaza, Romelu Lukaku, Gonzalo Higuain e tanti altri. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il più veloce in assoluto è risultato il difensore greco del Napoli Kostas Manolas con una velocità di punta di 35,41 km/h. Secondo posto, ma primo degli attaccanti, Cristiano Ronaldo con 34,62, terzo posto per il centravanti del Torino Simone Zaza con 34,56. Quarto posto per il difensore della Roma Gianluca Mancini con 34,46, quinto Djimsiti dell'Atalanta con una velocità di 34,26, sesto posto per Pol Lirola della Fiorentina con 34,13. Settimo posto per il giovanissimo Justin Kluivert con 34,11. Ottavo posto per il neo arrivato in Serie A, il fantasista del Verona Amrabat che è sceso sotto il 34, facendo registrare una velocità di punta di 33,93, nono Pulgar della Fiorentina con 33,86 km/h, chiude la top ten Federico Chiesa con 33,57 km/h.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?