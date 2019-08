Juventus, Cristiano Ronaldo stacca la spina: "Domenica di relax con la famiglia"

Cristiano Ronaldo non è andato a segno nella prima di campionato contro il Parma, al Tardini, ma la sua prestazione è stato comunque molto positiva. In realtà l'ex fuoriclasse di Manchester United e Real Madrid aveva realizzato il 2-0 annullato poi dal Var per via di un fuorigioco millimetrico. La fame e la costanza del portoghese, però, si sono viste anche contro i ducali che sono andati al tappeto grazie al gol dell'altro veterano di casa Juventus Giorgio Chiellini. La stagione si preannuncia lunga e faticosa con CR7 che dovrà dosare le forze per essere tirato a lucido per cercare di portare i bianconeri fino alla finale di Champions League e possibilmente di vincerla.

Il 34enne di Funchal nella sua lunga carriera ha sempre dimostrato di essere un vero e proprio robot dal punto di vista fisico ma ogni tanto ama anche staccare in compagnia della sua fidanzata Georgina Rodriguez e dei suoi figli. Cristiano, infatti, ha deciso di dedicare una domenica ai suoi figli e alla sua sexy futura moglie postando una foto su Instagram con la seguente didascalia: "Domenica felice con la mia famiglia". L'asso della Juventus ha dunque deciso di concedersi un pomeriggio di relax giocando a golf ma con un occhio attento a figli e fidanzata. La sua istantanea ha fatto il pieno di like con quasi 6,5 milioni di approvazioni e oltre 4.000 commenti. In tutto questo la testa di CR7 sarà concentrata sul campo dato che sabato 31 agosto la Juventus se la vedrà in casa contro il Napoli di Carlo Ancelotti che vorrà fare lo scherzetto ai campioni d'Italia in carica: Cristiano permettendo.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?