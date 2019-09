Juventus, Cuadrado litiga con i compagni. Bonucci: "I panni sporchi si lavano in casa"

Quella di iera è stata una serata dolce-amara per la Juventus alla sua prima stagionale in Champions League. Juan Cuadrado e Blaise Matuidi avevano illuso i bianconeri che si erano portati avanti per 2-0 in casa dell'ostico Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. L'ex Fiorentina Stefan Savic e l'ex Porto Herrera, però, hanno riportato con i piedi per terra la Juventus che si è vista raggiungere al 90' dal perfetto stacco aereo del messicano. La Vecchia Signora ci ha provato fino alla fine a vincere la partita con Cristiano Ronaldo che al 95' ha sfiorato il gol del 2-3 con un tiro di destro violentissimo, dopo una strepitosa serpentina, che si è spento di poco sul fondo alla sinistra di Oblak.

La Juventus ha fatto passi in avanti notevoli nel gioco, soprattutto nel secondo tempo, quando ha cercato di sopraffare gli avversari con un gioco avvolgente. I problemi restano sempre gli stessi: la concentrazione sulle palle inattive che ora sta iniziando ad essere un vero problema. La giovane età di Matthijs de Ligt che deve ancora ambientarsi in una nuova squadra e il concomitante grave infortunio del capitano Giorgio Chiellini hanno minato le certezze di una delle retroguardie più forti d'Italia e d'Europa. Anche ieri nelle due reti dei colchoneros ci sono state gravi responsabilità in marcatura da parte di alcuni interpreti della squadra di Sarri e al termine del match è avvenuto un episodio spiacevole.

Seconco quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, all'uscita dal terreno di gioco del Wanda Metropolitano c'è stato un battibecco tra Cuadrado, autore del gol del vantaggio bianconero, con alcuni compagni di squadra che lo ritenevano responsabile di uno dei due gol incassati da Szczesny. Questo episodio è avvenuto sotto gli occhi di giornalisti e telecamere con il capitano di serata Leonardo Bonucci che è intervenuto invitando i compagni a discuterne negli spogliatoi. L'ex Milan ha confermato l'episodio davanti alle telecamere: "Questo dimostra la fame di vittoria che avevamo. Volevamo portare a casa i tre punti, ma questi sono panni che si lavano in casa. Dovevamo prendere posizione, stare tutti più attenti. Dobbiamo trarre insegnamento per far sì che questa squadra cresca e diventi insuperabile".

