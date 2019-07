Juventus, De Ligt sbarca a Torino: "Ciao bianconeri, sono felice di essere qui"

Matthijs de Ligt è arrivato ieri sera a Torino, con la fidanzata e la famiglia al seguito, intorno alle 22:10. Il difensore olandese sosterrà oggi le visite mediche e diventerà così un nuovo giocatore della Juventus che ha fatto di tutto per portarlo alla corte di Maurizio Sarri. Il club bianconero ha accolto le richieste dell'Ajax che per cedere il suo gioiello pretendeva una cifra pari a 75 milioni di euro. Ora si attende l'ufficialità con de Ligt che diventa così il difensore più pagato nella storia della Juventus. Il giocatore ha scelto di vestirsi di bianconero declinando così la corte del Barcellona che è rimasto con un pugno di mosche in mano.

De Ligt ha voluto subito mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi: " Ciao bianconeri, sono Matthijs e sono davvero molto felice di essere qui ". I tifosi della Juventus si sono scatenati nei commenti social ma anche quelli del Barcellona hanno espresso tutto il loro disappunto verso il loro club che non è riuscito a convincere il difensore a sbarcare nella Liga spagnola. "De Ligt ha scelto i soldi”, “De Ligt preferisce i soldi alla squadra del cuore”. “De Jong sì che ha saputo scegliere”, sono alcuni dei commenti social da parte dei supporter catalani. De Ligt ormai ha scelto e dopo le visite mediche di rito si legherà alla Juventus con un lungo contratto e con una clausola rescissoria da 150 milioni di euro esercitabile solo a partire dal terzo anno: