La Juventus doma 1-0 il Milan e torna in vetta alla classifica.

La Juventus di Maurizio Sarri non gioca una partita scintillante ed entusiasmante contro il Milan di Stefano Pioli ma riesce comunque a vincere grazie ad una prodezza di Paulo Dybala e si riprende la vetta della classifica ai danni dell'Inter di Antonio Conte. I rossoneri di contro hanno giocato una gara accorta e propositiva ed hanno avuto addirittura più chance rispetto ai bianconeri per colpire ma solo la bravura di Szczesny e qualche imprecisione di troppo non hanno permesso agli ospiti di trovare il gol. Sarri ha avuto il coraggio di cambiare un'impalpabile Cristiano Ronaldo, uscito dal campo contrariato e andato direttamente negli spogliatoi senza sedersi in panchina farfugliando qualcosa forse contro il suo allenatore. Il cambio con Dybala, però, ha premiato la scelta dell'ex tecnico di Napoli e Chelsea che con quella mossa coraggiosa ha vinto la partita grazie ad una giocata super nello stretto della Joya che porta così la Juventus in vetta alla classifica di Serie A con 32 punti, a più uno sull'Inter ferma a 31. Il Milan, invece, torna a casa con la consapevolezza di aver giocato alla pari con la prima della classe ma con zero punti: ora i rossoneri sono tredicesimie a meno 6 dall'ultimo posto, dopo la sosta per le nazionali servirà un'inversione di tendenza.

Il Milan si fa minaccioso già al 3' ma de Ligt libera la difesa bianconera e salva i suoi. La prima vera occasione della partita è della Juventus con CR7 che serve in verticale Higuain che fugge a Duarte e prova il tiro di prima intenzione: Donnarumma si salva con i piedi in angolo. Suso mette un gran pallone in mezzo per Piatek che tutto solo in mezzo all'area di rigore la mette fuori goffamente di testa. Conti la mette bene in mezzo per Paquetà al 25', il brasiliano incorna di testa e Szczesny la toglie dall'incrocio dei pali. La Juventus è approssimativa e sbaglia molto con il Milan che resta in partita e al 45' ci prova Theo Hernandez con un siluro da fuori area: Szczesny si distende e para. Nel recupero ci prova anche Piatek ma il portiere polacco respinge ancora una volta.

Nella ripresa Matuidi sfiora il gol al 53' con un destro a giro che termina fuori di poco. Sarri sostituisce Cristiano Ronaldo al 55' e il portoghese, non al meglio della condizione, se ne va dritto negli spogliatoi. Bell'azione della Juventus al 66' che arriva al tiro con Matuidi al 66' ma la sua palla sorvola la traversa. Al 75' ci prova Calhanoglu con una punizione dalla distanza e Szczesny respinge con i pugni. Dybala porta in vantaggio la Juventus al 77' con un gran gol: la Joya salta secco Romagnoli e con il destro batte Donnarumma con un tiro chirurgico di destro che non lascia scampo a Donnarumma. Calhanoglu ci prova con un tiro da fuori all'84'. Nel finale il Milan preme alla ricerca del pareggio ma gli sforzi dei rossoneri non vengono premiati. Higuain al 90' ha la palla del 2-0 ma la spreca malamente calciando fuori: finisce 1-0 per la Juventus all'Allianz Stadium.

Il tabellino

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi (70' Rabiot), Bernardeschi (61' Douglas Costa), Higuain, Cristiano Ronaldo (55' Dybala)

Milan: Donnarumma, Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez, Krunic (61' Bonaventura), Bennacer, Paquetà (85' Rebic), Calhanoglu, Piatek (66' Rafael Leao), Suso

Reti: 77' Dybala (J)

